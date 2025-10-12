Homem apontado como o líder de quadrilha que aplica golpe dos nudes é preso em Bento Gonçalves 

Um homem de 33 anos, cuja identidade não foi informada, foi preso por policiais de Bento Gonçalves nesta semana. Ele é apontado como o líder de uma quadrilha que aplicava o golpe dos nudes.

A ação que culminou na prisão aconteceu na tarde da quarta-feira (8), no bairro Universitário, em Bento Gonçalves. A partir de uma mandado de prisão, os agentes localizaram o homem e o prenderam.

O grupo que ele coordenada costumava extorquir homens após a troca de mensagens íntimas por meio de perfis falsos nas redes sociais. A polícia acredita que a quadrilha tenha obtido mais de R$ 5 milhões. Diante da situação ele foi encaminhado para a delegacia de polícia.



