Guarda Municipal de Caxias do Sul prende o centésimo foragido da Justiça

A Guarda Municipal de Caxias do Sul prendeu, nesta quinta-feira (16), o centésimo foragido da Justiça de 2025. O homem, de 33 anos, tinha um mandado em aberto pelo crime de roubo, segundo a prefeitura. O número de prisões até agora já supera os 88 capturados em todo ano passado.
A última ação ocorreu no bairro Bela Vista, quando uma guarnição localizou o homem próximo de um ponto conhecido pelo comércio e uso de entorpecentes. Durante a abordagem, ele foi identificado como natural de Porto Velho (RO) e, em consulta aos sistemas policiais, foi encontrado um mandado de prisão contra ele pelo crime de roubo.
A centésima prisão foi celebrada pelo secretário da Segurança Pública, Paulo Roberto Rosa da Silva. Para ele, o número se deu pelo aumento do policiamento direcionado às áreas de maior incidência de crimes e a utilização do Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul (Ciop).