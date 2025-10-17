Guarda Municipal de Caxias do Sul prende o centésimo foragido da Justiça

A prisão foi realizada no bairro Bela Vista Guarda Municipal / Divulgação

A Guarda Municipal de Caxias do Sul prendeu, nesta quinta-feira (16), o centésimo foragido da Justiça de 2025. O homem, de 33 anos, tinha um mandado em aberto pelo crime de roubo, segundo a prefeitura. O número de prisões até agora já supera os 88 capturados em todo ano passado.

A última ação ocorreu no bairro Bela Vista, quando uma guarnição localizou o homem próximo de um ponto conhecido pelo comércio e uso de entorpecentes. Durante a abordagem, ele foi identificado como natural de Porto Velho (RO) e, em consulta aos sistemas policiais, foi encontrado um mandado de prisão contra ele pelo crime de roubo.