"Fica a saudade e o filhinho dela, que vou cuidar com amor e carinho", diz mãe de jovem encontrada morta com corpo carbonizado em Caxias do Sul

A Polícia Civil continua as investigações de um possível caso de feminicídio em Caxias do Sul. Joseane Delmiro da Silva, 23 anos, foi encontrada com a parte superior do corpo carbonizada e sinais de que sofreu abuso sexual. O cadáver foi localizado no início da noite da sexta-feira (10), próximo ao Complexo Esportivo da Zona Norte, no loteamento Portal da Maestra.

Caxiense, ela morava com a mãe, Marilda Pinto da Silva, 47, que ainda tenta compreender o crime bárbaro que a tirou sua única filha mulher.

— A Joseane não tinha maldade nenhuma no coração. Era prestativa para as pessoas, não tinha tempo ruim com ela, às vezes trabalhava fazendo bicos. Ela era uma menina alegre, disposta. Conversava com todo mundo — descreve.

Além da mãe e dois irmãos adolescentes, Joseane deixa um filho de cinco anos, Ariel, com quem ela passava boa parte do tempo, relembra Marilda. A jovem saiu de casa, no Portal da Maestra, por volta das 21h de quarta-feira (8), a última vez que foi vista por familiares.

— Ela falou que iria no bairro Vila Ipê e não retornou mais. Quando ela saía, sempre avisava: 'mãe, tô saindo, tô chegando' — diz.

A presidente da Associação dos Moradores de Bairro (Amob) Portal da Maestra, Elisangela Ribas, afirma que a jovem "se dava com todo mundo" e era trabalhadora.

— Estão todos preocupados com o que aconteceu com ela. Isso foi uma tragédia, é a primeira vez que acontece no bairro. Todo mundo conhece ela desde pequena — aponta a líder comunitária.

De acordo com a Polícia Civil, a causa da morte ainda será esclarecida a partir do resultado da necropsia. A perícia também deve dizer se o crime ocorreu onde o corpo foi encontrado. O prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

— Fica a saudade e o filhinho dela, que vou cuidar com muito amor e carinho — lamenta a mãe.