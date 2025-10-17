Empresária é presa em operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico em Bento Gonçalves

Uma mulher foi presa pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) suspeita de liderar uma facção criminosa responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e armas em Bento Gonçalves. A ação ocorreu nesta sexta-feira (17).

Conforme o MP, mesmo cumprindo prisão domiciliar, a investigada continuava a comandar o esquema criminoso a mando do companheiro, que está preso em um presídio federal fora do Estado. O MP obteve da Justiça a revogação da prisão domiciliar e a decretação da prisão preventiva da empresária.

A suspeita foi confirmada após análise de documentos apreendidos durante a operação. O valor inicial apurado ultrapassa os R$ 2,2 milhões, usados na aquisição de 12 imóveis, veículos, além de depósitos em 224 contas bancárias.