Em operação conjunta, Polícia Civil de Caxias prende homem condenado por estupro e que estava foragido há mais de 10 anos

Polícia Civil / Divulgação

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Caxias do Sul e a Polícia Federal prendeu um homem de 42 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele estava foragido da Justiça há mais de 10 anos e foi capturado no interior de Cambará do Sul.

Segundo as investigações, o homem ficou escondido por anos no Ceará e, recentemente, voltou ao Estado. Os abusos pelos quais foi condenado aconteceram entre os anos de 2004 e 2005, em uma casa abandonada no interior de Caxias, contra menores de idade.