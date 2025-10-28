Polícia

Em operação conjunta, Polícia Civil de Caxias prende homem condenado por estupro e que estava foragido há mais de 10 anos

Ele foi capturado em Cambará do Sul. Abusos foram registrados entre os anos de 2004 e 2005 contra menores de idade em uma casa abandonada 

Alana Fernandes

