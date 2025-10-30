Polícia

Em menos de um ano, Guarda Municipal de Caxias do Sul triplica prisões por tráfico

Em 2024, 27 pessoas foram presas pelo crime, enquanto, neste ano, são 90 casos, de janeiro a outubro

Alana Fernandes

