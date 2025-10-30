Em menos de um ano, Guarda Municipal de Caxias do Sul triplica prisões por tráfico

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dados divulgados pela prefeitura nesta quinta-feira (30) indicam que a Guarda Municipal (GM) de Caxias do Sul triplicou o número de prisões por tráfico de drogas em menos de um ano. Em 2024, 27 pessoas foram presas pelo crime, enquanto, neste ano, são 90 casos, de janeiro a outubro.

— É um trabalho contínuo da nossa Guarda Municipal, com a ajuda das câmeras e o trabalho conjunto com as forças de segurança no CIOp. A comunidade também está vendo este resultado positivo nas ações e busca ajuda constantemente via telefone 153 — avalia o secretário da Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva.

Outros dados também superam os números do ano passado:

Recuperação de veículos

2024: 15

2025: 44

Foragidos capturados

2024: 88

2025: 112

As apreensões de arma de fogo, segundo o levantamento, se mantiveram estáveis com 10 armas apreendidas em cada ano.