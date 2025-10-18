Em ações contra o tráfico, Brigada Militar prende três pessoas e apreende 8kg de drogas em Caxias

Em uma das ocorrências, uma mulher foi flagrada com quatro tijolos e 16 porções de maconha, 186 porções de cocaína, três balanças de precisão, 600 embalagens plásticas e dinheiro. BM / Divulgação

Duas ações distintas contra o tráfico de drogas resultaram na prisão de três pessoas e na apreensão de 8kg de drogas em Caxias do Sul. As ocorrências foram registradas pela Brigada Militar na noite de sexta-feira (17).

No primeiro caso, no bairro Matioda, uma mulher de 26 anos foi flagrada com quatro tijolos e 16 porções de maconha, 186 porções de cocaína, três balanças de precisão, 600 embalagens plásticas e dinheiro.

No bairro Fátima, horas depois, dois homens foram presos com seis tijolos de maconha, uma porção de cocaína e uma balança de precisão.