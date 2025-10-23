Em ação conjunta, Brigada Militar e Polícia Civil prendem condenado por latrocínio em padaria de Caxias

Polícia Civil / Divulgação

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar prendeu um homem de 34 anos condenado por um latrocínio (roubo com morte) em uma padaria de Caxias do Sul, em 2017. Ele foi detido na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Desvio Rizzo.

À época, o preso e outro homem balearam a vítima, com tiros no rosto e no tórax, depois de anunciarem o assalto ao estabelecimento. Ele cumprirá uma pena de 30 anos, seis meses e 21 dias em regime fechado, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e roubo seguido de morte.

