Polícia

Segurança
Notícia

Em ação conjunta, Brigada Militar e Polícia Civil prendem condenado por latrocínio em padaria de Caxias

Ele foi detido na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Desvio Rizzo. Crime foi registrado em 2017

Alana Fernandes

