Polícia

Violência
Notícia

Educador social é morto dentro de casa de passagem em Caxias do Sul 

Vítima foi identificada como David Júnior de Oliveira Alves, de 39 anos. Segundo a Polícia Civil ele foi esfaqueado por um morador em situação de rua que estava acolhido no espaço. O crime teria ocorrido no sábado (18), mas o corpo do profissional só foi localizado na manhã deste domingo (19)

Renata Oliveira Silva

