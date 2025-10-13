Dupla é presa após furtar materiais de construção de propriedade em obras, em Caxias do Sul

GM foi acionada via telefone 153 e informada que dois homens estariam furtando os materiais de construção. Guarda Municipal / Divulgação

Dois homens, de 33 e 48 anos, foram presos por furto qualificado no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul, no domingo (12). A Guarda Municipal (GM) localizou com os suspeitos oito vergalhões de ferro e uma estrutura montada de ferro que teriam sido suprimidos de uma propriedade em obra. Eles também estavam com celular e dinheiro.

A GM foi acionada via telefone 153 e informada que dois homens estariam furtando os materiais de construção. Na sequência, o Centro Integrado de Operações (CIOp) despachou uma viatura para averiguação.

Pega em flagrante, a dupla foi conduzida à delegacia e ao sistema prisional.

GM chega a 97 foragidos capturados neste ano

Um homem de 42 anos foi preso no bairro Marechal Floriano, em um ponto conhecido pela venda de drogas, também no domingo.

Segundo os agentes, o homem tinha contra si um mandado de prisão pelos crimes de ameaça, lesão corporal no contexto de violência doméstica e roubo.

Ele, que acumula passagens policiais por furto, dano, roubo, estelionato e outras ocorrências, foi encaminhado ao sistema prisional.

Este é o 97° foragido preso pela GM em 2025.











