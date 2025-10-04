Duas mulheres são presas por furto de picanha e costela em Caxias do Sul

Duas mulheres foram presas na noite de sexta-feira (3), em Caxias do Sul, pelo furto de carnes em um supermercado no bairro Panazzolo. As suspeitas têm 28 e 29 anos.
De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), da Brigada Militar, as mulheres tentaram levar quase 15 quilos de picanha e costela, que estavam em 14 embalagens. No total, os produtos estavam avaliados em R$ 1.150.
Segundo a BM, os policiais foram acionados por volta de 21h. A equipe de segurança do mercado flagrou as suspeitas furtando as carnes. As mulheres foram detidas e, depois, presas em flagrante.