Duas auxiliares de educação são demitidas por suspeita de maus-tratos a crianças em creche de Bento Gonçalves

A prefeitura de Bento Gonçalves, por meio da secretaria Municipal de Educação, demitiu duas servidoras após denúncias de maus-tratos a crianças em uma escola de Educação Infantil do bairro Tancredo Neves.

O caso é investigado desde segunda-feira (13) pela delegada Deise Salton Ruschel, que não detalha a ocorrência, que está sob sigilo. A Escola Municipal Infantil Primeiros Passos atende a crianças de quatro meses até cinco anos, mas, segundo a delegada, as agressões teriam ocorrido contra crianças de um ano e meio.

A diretoria da escola também foi procurada na manhã desta quinta-feira (16), mas diz que não vai se manifestar sobre o caso.

De acordo com a prefeitura, as profissionais são auxiliares de educação contratadas por processo seletivo.

Confira a nota da prefeitura na íntegra:

"A secretaria Municipal de Educação (SMED) informa que, ao tomar conhecimento do fato ocorrido, adotou de imediato todas as providências cabíveis. As profissionais envolvidas, contratadas por processo seletivo, foram desligadas do serviço público, as autoridades policiais devidamente comunicadas e as famílias foram informadas e acolhidas pela equipe da secretaria.