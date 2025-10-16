Polícia

Bairro Tancredo Neves
Notícia

Duas auxiliares de educação são demitidas por suspeita de maus-tratos a crianças em creche de Bento Gonçalves

Investigação está sob sigilo e a cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher; prefeitura emitiu nota e diz que "trata o caso como isolado"

Pedro Zanrosso

