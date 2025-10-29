Polícia

Serra
Notícia

Dois suspeitos de furto morrem em confronto com a polícia no interior de Farroupilha

Caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira. Brigada Militar (BM) afirma que PMs foram surpreendidos por disparos durante tentativa de abordagem

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS