Dois suspeitos de furto morrem em confronto com a polícia no interior de Farroupilha

Segundo a BM, suspeitos utilizavam revólveres. Brigada Militar / Divulgação

Dois homens foram mortos em confronto com a Brigada Militar (BM) na madrugada desta quarta-feira (29), no interior de Farroupilha. O caso foi registrado por volta das 3h15min, na Estrada Linha Julieta.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou a dupla como Nivaldo Barbosa, conhecido como Tibúrcio, 41 anos, natural de Romelândia (SC), e Silvoney da Silva, 31, de Quedas do Iguaçu (PR).

Durante a madrugada, a BM recebeu informações de que um veículo GM Ipanema, com dois ocupantes, transportava objetos de origem suspeita com um reboque, e despachou equipes para atendimento.

Segundo a Polícia Civil, durante aproximação a um ponto em meio ao mato, os PMs foram alvejados e, com isso, revidaram. Barbosa e Silva morreram no local.

Foram apreendidos dois revólveres e munições, além do material apontado como furtado: um pulverizador e um reboque agrícolas, dois pneus, foice, alicates, facão e chave de fenda.