Dois jovens são presos e adolescente é apreendido após confronto com policiais em Caxias do Sul

Celulares e pistola apreendidos com o trio em Caxias do Sul. 12º BPM / Divulgação

Dois jovens de 18 anos foram presos e um adolescente de 16 foi apreendido na manhã desta segunda-feira (27), em Caxias do Sul, após confronto com a Brigada Militar (BM). O trio estava em um veículo que estaria em situação de roubo e foi abordado no bairro Santa Fé.

De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) da Brigada Militar (BM), as prisões e a apreensão foram feitas por receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Quando o trio foi abordado no veículo roubado, um Ka branco, houve o confronto. O adolescente foi atingido e encaminhado ao hospital. Conforme a BM, ele não corre risco de morrer.