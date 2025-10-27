Polícia

Dois jovens são presos e adolescente é apreendido após confronto com policiais em Caxias do Sul

De acordo com 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) da Brigada Militar (BM), suspeitos estavam em um veículo que teria sido roubado

Pioneiro

