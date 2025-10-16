Polícia

Bairro Três Lagoas
Notícia

Dois homens são mortos em confronto com a polícia em Garibaldi 

De acordo com a BM, a dupla é suspeita de ter cometido um homicídio na mesma noite. Armas e coletes foram apreendidos

Luca Roth

