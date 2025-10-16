Dois homens são mortos em confronto com a polícia em Garibaldi 

Dois homens, ainda não identificados oficialmente, foram mortos em confronto com a Brigada Militar (BM) na madrugada desta quinta-feira (16) em Garibaldi.
O caso ocorreu em uma tentativa de abordagem a um GM Onix, no bairro Três Lagoas. Segundo a BM, a equipe foi recebida a tiros pela dupla, que desceu do veículo vestindo coletes balísticos. Os PMs revidaram e mataram os suspeitos.
Foram apreendidas uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas calibres .380 e .765 e quatro placas balísticas, além de munições nas armas. O carro estava em situação de furto/roubo.
De acordo com a BM, a dupla é suspeita de ter cometido um homicídio momentos antes. Nessa outra ocorrência, um homem, identificado como Antônio Marco Junior, 47 anos, natural de Tiradentes do Sul, foi assassinado a tiros no bairro Fenachamp.