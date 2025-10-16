Dois homens são mortos em confronto com a polícia em Garibaldi 

Confronto ocorreu após tentativa de abordagem. Brigada Militar / Divulgação

Dois homens, ainda não identificados oficialmente, foram mortos em confronto com a Brigada Militar (BM) na madrugada desta quinta-feira (16) em Garibaldi.

O caso ocorreu em uma tentativa de abordagem a um GM Onix, no bairro Três Lagoas. Segundo a BM, a equipe foi recebida a tiros pela dupla, que desceu do veículo vestindo coletes balísticos. Os PMs revidaram e mataram os suspeitos.

Foram apreendidas uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas calibres .380 e .765 e quatro placas balísticas, além de munições nas armas. O carro estava em situação de furto/roubo.