Dois foragidos são presos pela Guarda Municipal de Caxias

GM chegou a marca de 113 foragidos presos no ano. Guarda Municipal / Divulgação

A Guarda Municipal (GM) de Caxias do Sul atingiu o total de 113 foragidos presos no ano. Nesta quinta-feira (30), dois homens em pendências com a Justiça foram capturados.

No bairro Primeiro de Maio, durante patrulhamento próximo ao Parque Mato Sartori, os agentes abordaram e prenderam um homem de 26 anos com mandado de prisão por roubo. Ele é natural de Flores da Cunha e tem passagens policiais, conforme a GM.

A outra captura do dia ocorreu no bairro São José, onde as equipes viram um homem de 46 anos, natural de Caxias, em atitude suspeita perto de área de mata. Ele tinha contra si um mandado de prisão por furto, e também acumula registros policiais.