Polícia

Patrulhamento
Notícia

Dois foragidos são presos pela Guarda Municipal de Caxias

Homens, de 26 e 46 anos, foram capturados nos bairros Primeiro de Maio e São José com mandados ativos por roubo e por furto

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS