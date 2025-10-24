Polícia

Ofensiva contra o tráfico
Notícia

Dinheiro em tonéis, fuzis, drogas em meio ao lixo e veículos blindados: como foi a operação que prendeu 10 pessoas em Caxias

A ação mirou especialmente uma reciclagem localizada no bairro Primeiro de Maio. Aparato de segurança do local chamou a atenção de policiais civis e militares

Alana Fernandes

