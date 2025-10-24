Dinheiro em tonéis, fuzis, drogas em meio ao lixo e veículos blindados: como foi a operação que prendeu 10 pessoas em Caxias

Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma operação coordenada Polícia Civil de Caxias do Sul, com o apoio da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, prendeu 10 pessoas e apreendeu R$ 500 mil, 16 quilos de drogas, além de dois fuzis e nove veículos, sendo dois deles blindados nesta sexta-feira (24).

A ação mirou especialmente uma reciclagem localizada no bairro Primeiro de Maio. A suspeita dos investigadores é de que o local seja utilizado como fachada por uma organização criminosa.

Os presos são oito homens e duas mulheres, detidos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles foram presos em quatro endereços da Rua Antônios Nakhoul El Andari.

Segundo o delegado Raone Nogueira, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e à frente da ofensiva, parte da apreensão estava em um galpão, onde o material é selecionado para a reciclagem.

— Para chegar até essa droga, até a esses valores, mais de meio milhão, foi necessário sair tirando os sacos desse reciclável, até chegarmos nos tonéis em que estavam a droga, o dinheiro e as armas — detalha.

Dinheiro estava escondido em tonéis em meio aos materiais para reciclagem. Ulisses Castro / Agencia RBS

Porções de drogas estavam escondidas em painéis de veículos apreendidos. Além disso, camisetas com o símbolo falso da Polícia Civil de São Paulo e pistolas foram encontradas dentro de moradias.

O aparato de segurança do grupo, com uso de portões resistentes e uma espécie de guaritas com vigilantes, chamou a atenção dos policiais civis e militares:

— Deu para ver uma dinâmica de algo organizado. São quatro endereços, a maioria deles com uma fortificação diferenciada, portões de ferro, difíceis de a polícia conseguir ter acesso. Ao mesmo tempo em que eles se asseguravam em relação a eventuais conflitos com outra facção, também tentavam impedir operação policial — sinaliza o delegado Nogueira.

O início da ofensiva

A investigação que resultou na ofensiva contra o grupo criminoso começou a partir de uma tentativa de homicídio registrada na última terça-feira (21). Segundo a apuração, um homem foi surpreendido por ao menos 10 tiros ao chegar para trabalhar em uma empresa, próxima à BR-116.

A investigação ágil concluiu que ele não era o alvo dos criminosos. O objetivo era atingir outro homem que trabalhava no mesmo local. Nenhum deles ficou ferido.

— A investigação avançou, conseguimos chegar até os mandantes dessa tentativa de homicídio e pedimos, então, os mandados de busca e apreensão ao Poder Judiciário, que foram deferidos ontem (quinta-feira) — detalha o delegado Raone Nogueira.

Integração no trabalho das forças de segurança

Representantes da Polícia Civil e da Brigada Militar apresentaram os resultados da operação em coletiva nesta sexta-feira. Ulisses Castro / Agencia RBS

O resultado da Operação Casamata, como foi batizada a ação, foi apresentado em uma coletiva de imprensa no fim da tarde desta sexta-feira (24), com a presença da Polícia Civil e da Brigada Militar, no bairro Jardim América.

O trabalho, segundo os policiais, teve êxito pela integração das forças de segurança:

— Há um trabalho muito forte das instituições, principalmente na área de troca de informações, de integração e de inteligência. Esse mandado cumprido não é à toa. Faz parte de várias conversações, trocas de informação e se destina a uma questão muito importante que, às vezes, não pode ser medida, que é a prevenção dos homicídios — sinalizou o coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra).

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 1° Vara Criminal de Caxias do Sul. Participaram da ação policiais civis e militares e o efetivo do Corpo de Bombeiros.

Operação Casamata em números

10 pessoas presas , sendo oito homens e duas mulheres.

, sendo oito homens e duas mulheres. Oito armas de fogo, incluindo dois fuzis.

16 quilos de maconha, cocaína e crack.

R$ 500 mil em dinheiro.

Nove veículos (seis automóveis e três motocicletas), entre eles dois utilitários com vidros blindados.

Cinco mandados de busca e apreensão.



























