Criminosos miram em fios de eletricidade de prédios e áreas públicas de Caxias do Sul

De janeiro até agora, 15 ocorrências foram registradas pela Guarda Municipal. No mês passado, quatro homens foram presos em um intervalo de 48 horas pelo crime, na região da Estação Férrea

Alana Fernandes

