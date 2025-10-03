Criminosos miram em fios de eletricidade de prédios e áreas públicas de Caxias do Sul

No dia 15 de setembro, segunda-feira, dois homens foram detidos pela GM, na Estação Férrea, com cabos furtados e ferramentas. O crime foi flagrado por meio de câmeras de monitoramento do Ciop Guarda Municipal / Divulgação

Os fios de eletricidade de prédios e áreas públicas voltaram à mira dos criminosos nas últimas semanas, em Caxias do Sul. Entre agosto e setembro, foram contabilizadas cinco ocorrências deste tipo pela Guarda Municipal (GM), sendo que três delas foram registradas na área de revitalização da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. Para comparação, em julho, não houve crimes similares e, no mês anterior, um caso.

Os furtos na área da Estação Férrea ocorreram em três dias consecutivos: 13, 14 e 15 de setembro. Na ocorrência do dia 13, sábado, dois homens, de 27 e 42 anos, foram presos por agentes da GM por volta de 1h. A equipe verificou o crime por meio das câmeras do Centro Integrado de Operações (Ciop). A dupla foi flagrada pegando o cabeamento subterrâneo da região e encaminhada à delegacia.

Dois dias depois, no fim de tarde da segunda-feira (15), outros dois homens, de 37 e 42 anos, foram detidos na mesma região, com cabos furtados e ferramentas. O crime também foi flagrado por meio de câmeras de monitoramento. Segundo a Secretaria Municipal da Cultura, não houve transtornos no serviço da pasta.

Cenário distinto, no entanto, foi registrado no prédio da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, no bairro Pio X, junto ao Ginásio Vasco da Gama. A ação dos criminosos, entre os dias 1º e 2 de agosto, deixou a estrutura sem energia elétrica e cancelou as partidas dos Jogos Abertos, que aconteceriam naquele fim de semana. A luz foi restabelecida somente dois dias depois.

— Eles escalaram as grades laterais e roubaram a fiação completa dos relógios de energia. Ainda cortaram a conexão dos fios dos postes e tentaram arrancar o quadro elétrico — detalha o secretário Olmir Cadore.

O interesse principal de quem comete este tipo de crime é retirar o cobre que fica na parte interna da fiação para revender o material ao mercado clandestino. Em Caxias do Sul, não há uma delegacia que centralize as investigações. As ocorrências são encaminhadas aos distritos policiais, conforme a região da cidade onde são registrados os furtos.

Dados

O levantamento feito pela Guarda Municipal, a pedido da reportagem, revela que em 2025 foram contabilizados 15 furtos de fios de eletricidade em prédios e áreas públicas de Caxias. Os criminosos agiram, em cerca de 40% das ocorrências, entre o fim da tarde e o começo da noite.

Em 2024, de janeiro a 17 outubro, 12 ocorrências deste tipo foram atendidas pela corporação, incluindo duas instituições de ensino, os Pavilhões da Festa da Uva, o Cemitério Público Municipal e um centro social. Ao contrário deste ano, a maior parte das ações ocorreu entre 1h e 7h.

