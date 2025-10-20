Polícia

Investigação
Notícia

Corpo em banheiro, buscas de quase 24h e suspeito preso: polícia detalha assassinato de educador social em Caxias

David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, foi encontrado morto em casa de passagem para pessoas em situação de rua. O local ficará fechado pelo menos até terça-feira

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS