Corpo em banheiro, buscas de quase 24h e suspeito preso: polícia detalha assassinato de educador social em Caxias

Caso aconteceu no bairro Pio X, em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A polícia deu mais detalhes, nesta segunda-feira (20), sobre a morte do educador social David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, encontrado no domingo (19) dentro do Núcleo de Olhar Solidário (Nós), uma casa de passagem para pessoas em situação de rua no bairro Pio X, em Caxias do Sul, onde ele trabalhava.

De acordo com o delegado Raone Nogueira, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), o corpo estava em um banheiro, que fica dentro de uma sala de informática no 3° andar do espaço que fica na Rua Garibaldi e que estaria funcionando normalmente no sábado. No entanto, o cômodo onde o corpo estava, segundo a polícia, não é frequentado regularmente na casa — a última vez havia sido na quinta-feira (16).

É o motivo pelo qual Alves foi localizado quase 24h após seu desaparecimento ser notado. A cronologia desenhada pela DPHPP indica que, após as 11h45min do sábado (18), o profissional não foi mais visto. Ele estava no horário de intervalo (a carga horária que ele fazia no sábado era das 7h às 19h) e não retornou às funções, o que chamou a atenção dos colegas e deu início às buscas no estabelecimento.

Somente por volta das 10h15min do domingo (19) o educador foi achado sem vida, com um corte profundo na lateral do pescoço e outro na mão. A investigação ainda busca esclarecer em que ponto do local ocorreu o crime e como ele aconteceu.

— No domingo, os funcionários voltaram a fazer buscas na própria casa, chamaram a Guarda Municipal (GM), que auxiliou, e encontraram o corpo do educador no terceiro andar do prédio. Estava dentro do banheiro de um cômodo, com a porta fechada, que não havia sido aberta até então, durante as buscas — aponta o delegado.

Um homem de 37 anos, que estava acolhido no espaço, foi preso em flagrante no domingo pela GM, no bairro Primeiro de Maio, com manchas de sangue na roupa. O nome dele, que possui antecedentes por roubo, estelionato e receptação, segundo a polícia, não foi divulgado pelas autoridades.

Crime pode ter sido planejado, segundo a polícia

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito solicitou, no sábado, o desligamento do serviço administrado pela Fundação de Assistência Social (Fas), entre 13h30min e 14h, enquanto ocorria a procura pela vítima. Conforme Nogueira, pela manhã, ele e Alves teriam se desentendido no Nós.

— Temos elementos que indicam que o acolhido não se dava bem com o educador, porque o educador cumpria as regras da casa e o acolhido não gostava disso, ele queria facilidades. Muito provavelmente o acolhido planejou o crime. Ele estava na casa no sábado pela manhã, saiu, mas depois voltou, por volta das 11h — explica o titular da DPHPP.

A faca utilizada no assassinato foi apreendida — a origem do instrumento ainda é desconhecida.

O caso é tratado como homicídio doloso simples. Agora, os investigadores pretendem colher mais elementos para apurar a dinâmica do ocorrido e se eventualmente houve a participação de outra pessoa.

O Nós foi inaugurado em junho e tem capacidade para atender a até cem pessoas. O espaço oferece hospedagem, quatro refeições diárias e acompanhamento técnico de assistência social e psicologia. Com atividades socioeducativas e oficinas de capacitação, o Núcleo tem como um dos objetivos a reinserção dos atendidos na sociedade.

Casas de passagem não são monitoradas pela GM

A FAS, que coordena as casas de passagem, informa que cada acolhido possui um plano de atendimento individualizado, acompanhado por psicólogo ou assistente social, sendo que alguns deles têm saídas temporárias autorizadas para trabalho, curso e outras atividades.

O presidente da FAS, Mauro Trojan, detalha que as casas de passagem não são monitoradas pela Guarda Municipal ou profissional de segurança. Ele afirma que é um aperfeiçoamento que "vamos ter que buscar".