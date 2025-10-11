Corpo de mulher parcialmente carbonizado é encontrado no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul 

Um corpo com a parte superior carbonizado foi encontrado nessa sexta-feira (10), no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul.
Segundo registro de ocorrência da Brigada Militar, o caso aconteceu por voltadas 18h, próximo ao Complexo Esportivo da Zona Norte.
Conforme o delegado Raone Nogueira, que esteve no local, a vítima trata-se de uma mulher, ainda não identificada. O caso foi registrado como feminicídio.
A área foi isolada, e o Samu e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados. O corpo já foi removido e passará por perícia. As circunstâncias do crime e a motivação deverão ser investigadas pela Polícia Civil.