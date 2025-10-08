Polícia

Índice histórico
Notícia

Como São Marcos completou um ano sem registro de crimes violentos

Último caso antes do período foi a morte de uma mulher de 37 anos, em 26 de setembro do ano passado. Estratégias de prevenção e câmeras para monitoramento são creditadas como fatores para queda na violência

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS