Como São Marcos completou um ano sem registro de crimes violentos

Desde o fim de setembro do ano passado, São Marcos não tem o registro de crimes violentos, como homicídios, feminicídios e latrocínios. De acordo com a Brigada Militar (BM), é o melhor resultado do município da Serra nos últimos 13 anos.

O último crime violento registrado foi em 26 de setembro de 2024. Uma mulher de 37 anos foi morta pelo ex-companheiro. No início de outubro deste ano, o réu foi condenado a mais de 37 anos de prisão.

Para a Brigada Militar, o índice reforça o trabalho integrado realizado entre as forças de segurança, como com a Polícia Civil. Ao mesmo tempo, como relata o sargento Everdan da Silva, comandante da BM em São Marcos, existe uma importante aproximação entre a polícia e a comunidade. Há casos que nascem, por exemplo, de denúncias anônimas.

— A aproximação entre a polícia e comunidade tem sido um dos pilares dessa conquista, a presença constante das equipes policiais em locais estratégicos, o diálogo direto com moradores e comerciantes, e a atuação preventiva em horários de maior movimento, cria um ambiente de confiança e cooperação. Essa relação próxima permite que as informações circulem com mais agilidade, fortalecendo o senso e o pertencimento entre a nossa comunidade — analisou o sargento.

Nos últimos meses, segundo o sargento, foram apreendidas 32 armas e 88 quilos de entorpecentes. As apreensões, em conjunto com prisões, também refletem no combate aos crimes violentos. Os números também passam pelo trabalho em conjunto com a Polícia Civil.

— Nós realizamos diversas abordagens ao longo do dia, e nós coletamos diversas informações com aquelas pessoas que são abordadas. A partir daí, nós encaminhamos algumas informações pra Polícia Civil, que é trabalhada, através do seu inquérito policial, que, posterior, culmina com a ordem judicial e o mandado de busca e apreensão em algumas residências — descreveu o comandante da BM em São Marcos.

Outro combate que intensificou-se no último ano também foi em relação ao crime de perturbação de sossego. Segundo Silva, foram apreendidas 133 motocicletas até esta segunda (6) e 15 equipamentos sonoros.

Auxílio permanência e câmeras de segurança

O prefeito de São Marcos, Volmir Rech (PP), analisa como fundamental o trabalho realizado pelas forças de seguranças. Rech destaca as ações de policiamento ostensivo e as frequentes operações.

Do poder municipal, conforme o prefeito, duas ações são avaliadas como importantes para contribuir com esse cenário. Uma delas é o auxílio permanência, voltado para reter os servidores das forças de segurança no município, seja da BM, Polícia Civil ou do Corpo de Bombeiros. O investimento, junto ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de São Marcos (Consepro), é de R$ 1,3 milhão para cerca de 50 cargos.

— Vou te exemplificar: nós tínhamos três brigadianos com a solicitação de sair de São Marcos, de transferência pra outra cidade. Eles não só permaneceram, como quando entramos com o auxílio permanência em junho, dois já vieram para cá. Então, nós aumentamos, ao invés de perder efetivo — contou o prefeito.

Já a segunda ação tomada pelo município foi o conserto das câmeras para monitoramento. O plano é a ampliação de equipamentos para 2026.

— Todas as câmeras de segurança hoje que tem no município estão em funcionamento. E agora nós temos novas ações pensando na segurança, que é a ampliação dessas câmeras para 2026 — destacou.