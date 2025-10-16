Como a Polícia Civil prendeu homem de 42 anos suspeito de estupros em série em Caxias do Sul

No celular do indiciado foram encontradas fotos em que ele posava com as armas. Reprodução / Divulgação

Um corretor de imóveis de 42 anos é apontado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como autor de cinco estupros em um intervalo de sete meses em Caxias do Sul. A Polícia Civil não divulga a identidade, mas a reportagem apurou que trata-se de Givago Lourenço de Oliveira. Ele aguarda pelo julgamento em prisão preventiva no Presídio do Apanhador, em Caxias.

Foram os depoimentos e reconhecimento das vítimas, além do cruzamento de dados, como a placa do automóvel com o qual cometia os crimes, que levaram a polícia a identificar o homem. Segundo a titular da Deam, delegada Thalita Giacomitti Andrich, uma passagem policial por porte ilegal de arma de fogo, em março, foi determinante para a identificação do suspeito:

— Tínhamos um ponto de partida que era o automóvel utilizado, aí investigamos outros casos em que carros como aquele apareciam em boletins de ocorrência. As características físicas do autor dos crimes, identificadas pelas vítimas, também foram importantes, mas se não houvesse a prisão por porte ilegal de arma de fogo, talvez não chegaríamos nele.

Em comum entre os casos está o local onde as vítimas eram aliciadas. Todas as que prestaram depoimento embarcaram em um automóvel branco na Avenida Júlio de Castilhos e relataram que, pouco tempo depois, já dentro do veículo, o criminoso sacava a arma, as ameaçava e praticava os abusos.

A primeira vítima a procurar a polícia foi uma garota de programa abordada próximo ao Parque Cinquentenário. Segundo o depoimento, o combinado era ir a um motel, mas, em local desconhecido, Oliveira teria parado o automóvel e abusado da mulher. Ela relatou à polícia conhecer ao menos outras duas vítimas que também foram violentadas pelo homem e não registraram ocorrência.

— O modus operandi era sempre o mesmo, mulheres que estavam na rua, independentemente de serem garotas de programa ou não. Mesmo sendo preso no passado por porte de arma, ele não se intimidou e, depois de solto, seguiu atuando — analisa Thalita.

Durante a investigação, a Polícia Civil encontrou outros três boletins de ocorrências que narravam fatos muito semelhantes ao relatado pela vítima de junho do ano passado. Todos eles ocorreram entre os dias 18 e 27 de janeiro desse ano.

No último, uma jovem de 18 anos relatou, em depoimento, que conversava, na Av. Júlio de Castilhos, com garotas de programa após ingerir bebida alcoólica. Nessa conversa, ela teria sido incentivada a também realizar programas e, por impulso, disse ter embarcado no automóvel de Oliveira, que passou no local naquele momento. A jovem contou que foi abusada duas vezes em locais diferentes até conseguir fugir e se esconder em um mato no bairro Nossa Senhora do Rosário.

Passagem por porte ilegal de arma

Em março, Oliveira já havia sido preso e indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Abordado, também na Avenida Júlio de Castilhos, estava com um revólver municiado e com a numeração raspada. As fotos do registro foram comparadas a imagens das câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações (Ciop) e o automóvel pôde ser identificado, um Fiat Palio Weekend.

— No dia do porte ilegal de arma, o chamado atendido pela Brigada Militar foi, inclusive, por ameaças a mulheres na Avenida Júlio de Castilhos. A arma foi apreendida, ele chegou a ficar detido, mas por ser réu primário foi liberado depois— conta a delegada.

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, o homem foi preso pela Polícia Civil em agosto deste ano em um imóvel no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Em um cofre escondido atrás de um móvel, foram encontradas e apreendidas duas armas de fogo. No celular do preso foram encontradas fotos em que ele posava com os revólveres.

De acordo com a Polícia Civil, ele não resistiu à prisão e em depoimento negou ser o autor dos quatro casos de estupro. Ele ainda alegou que em um deles a relação com a mulher foi consensual.

Oliveira responde por três estupros consumados, dois tentados e porte e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. No total, de acordo com a polícia, a pena pode somar 51 anos de prisão.

O que diz a defesa

A defesa de Givago Lourenço de Oliveira, por meio do advogado Elton Soares, se manifestou por nota:

"A defesa do Sr. Givago informa que acompanha com a devida atenção o andamento do processo em questão, sendo que neste estágio inicial e diante dos elementos apresentados até o momento, a análise do conjunto probatório revela uma notável carência de indícios consistentes e provas robustas que corroborem, de forma inequívoca, as acusações formuladas.

Reiteramos nossa plena confiança nas instituições do sistema de justiça e no devido processo legal, que garantem a ampla defesa e a presunção de inocência. Acreditamos que, ao final da instrução processual, a verdade dos fatos será devidamente estabelecida, sem pré-julgamentos, permitindo uma decisão justa e equânime.