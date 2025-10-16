Polícia

Delegacia da Mulher
Notícia

Como a Polícia Civil prendeu homem de 42 anos suspeito de estupros em série em Caxias do Sul

Cinco crimes ocorreram entre outubro de 2024 e julho desse ano; vítimas eram aliciadas na Avenida Júlio de Castilhos e ameaçadas com arma de fogo. O indiciado aguarda julgamento no Presídio do Apanhador

Pedro Zanrosso

