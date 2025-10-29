Com operações intensificadas, Brigada Militar apreende 25 armas de fogo em oito dias na Serra 

Por meio do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO), a Brigada Militar intensificou ações e operações e apreendeu 25 armas de fogo durante a última semana, entre os dias 22 a 29 de outubro.
As apreensões ocorreram em Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha e contaram com operações conjuntas com a Polícia Civil. No mesmo período, 111 pessoas foram presas em flagrante delito.
A intensificação das ações tem como foco principal sufocar o tráfico de drogas e reduzir a circulação de armas para evitar homicídios.
— Cada arma retirada das mãos de criminosos apresenta potencial para cometimento de uma leva de crimes. Nossos policiais estão comprometidos em proteger a comunidade, garantindo tranquilidade e sensação de segurança à população serrana — analisa o coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante do CRPO Serra.