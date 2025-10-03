Cerca de 180 quilos de maconha são apreendidos na Rota do Sol, em Caxias do Sul

Foram apreendidos 280 tijolos de maconha pela Brigada Militar (BM). 12º BPM / Divulgação

Uma ação da Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO Serra) e do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), resultou na apreensão de 180 quilos de maconha, nesta sexta-feira (3), em Caxias do Sul. A apreensão aconteceu durante a manhã na RS-453, na Rota do Sol.

De acordo com a assessoria do 12º BPM, foram encontrados 280 tijolos da droga. Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes. Um deles, segundo a BM, é argentino.

Segundo a comunicação, a droga foi localizada em uma residência, após trabalho de inteligência da BM.