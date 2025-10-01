Casal é preso suspeito de armazenar e distribuir drogas para organização criminosa em Guaporé

Detidos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Guaporé. 3º RPMon / Divulgação

Na tarde desta terça-feira (30), a Brigada Militar (BM) prendeu um casal suspeito de armazenar e distribuir drogas para uma organização criminosa que atua na região de Guaporé. A ação foi realizada no bairro São José, durante a Operação Cerco Fechado.

De acordo com a corporação, a ocorrência se iniciou por volta das 15h30min, quando os policiais monitoravam um ponto conhecido de tráfico de drogas e identificaram um veículo Fiat Pálio em atitude suspeita. Durante o acompanhamento, a caroneira do carro, uma mulher de 30 anos, arremessou pela janela uma porção de 102 gramas de cocaína.

O carro foi abordado em seguida, e o motorista, um homem de 45 anos, foi identificado. Os policiais chegaram até a residência do casal, onde foram localizados mais entorpecentes e uma arma de fogo.

No local foram apreendidos 60 comprimidos de ecstasy; 48,80 gramas de crack; 165,4 gramas de cocaína; 452,5 gramas de maconha; duas balanças de precisão; diversas embalagens tipo zip lock; além de um revólver calibre .38 com seis munições.