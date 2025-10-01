Polícia

Cerco Fechado
Notícia

Casal é preso suspeito de armazenar e distribuir drogas para organização criminosa em Guaporé

Ação da Brigada Militar ocorreu no bairro São José. Além dos entorpecentes, um revólver também foi apreendido

Pioneiro

