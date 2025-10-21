Casa de passagem onde educador social foi morto permanecerá fechada, em Caxias do Sul

Caso aconteceu no bairro Pio X. Porthus Junior / Agencia RBS

O Núcleo de Olhar Solidário (Nós) permanecerá fechado pelo menos até sexta-feira (24), em Caxias do Sul. No domingo (19), o educador social David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, foi encontrado morto no local. O endereço funciona como uma casa de passagem para pessoas em situação de rua no bairro Pio X.

Segundo o presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), Mauro Trojan, o retorno das atividades no sábado ainda será avaliado. Enquanto isso, os usuários são redirecionados para os outros três serviços de acolhimento (São Francisco de Assis, PAS-RUA e Bom Samaritano).

Alves foi visto pela última vez no sábado (18). Ele estava no horário de intervalo e não retornou às funções, o que chamou a atenção dos colegas e deu início às buscas no estabelecimento. O corpo foi encontrado quase 24 horas depois, em um banheiro. Ele estava com um corte profundo na lateral do pescoço e outro na mão.

Um homem de 37 anos, que estava acolhido no espaço, foi preso em flagrante ainda no domingo (19) pela Guarda Municipal, no bairro Primeiro de Maio, com manchas de sangue na roupa. O nome dele não foi divulgado. Segundo a polícia, o suspeito tem antecedentes por roubo, estelionato e receptação.