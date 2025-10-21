Polícia

Casa de passagem onde educador social foi morto permanecerá fechada, em Caxias do Sul

Corpo de David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, foi encontrado no domingo (19), em um banheiro. Um homem de 37 anos, acolhido pelo serviço, foi preso

Pioneiro

