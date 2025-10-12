Carro usado em tentativa de homicídio no interior de Farroupilha é apreendido

Um veículo Fiat Toro cinza foi apreendido pela Brigada Militar de Farroupilha na noite de sábado (11). O carro, segundo a polícia, teria sido utilizado em tentativa de homicídio que aconteceu um dia antes, na localidade de Linha Julieta.
A apreensão aconteceu no bairro Nova Vicenza, durante patrulhamento. O automóvel foi encontrado no pátio de uma casa, coberto por lonas. A polícia não informou o endereço da residência em que o carro estava.
Durante a vistoria, os policiais identificaram placas clonadas e encontraram munição calibre 9mm no veículo. Na residência, foram apreendidas diversas ferramentas utilizadas em golpes, que juntas somam R$ 9,8 mil. São serras circulares, furadeira, martelo perfurador, máscaras para soldas, entre outros.
A responsável pela casa, uma mulher cuja identidade não foi informada, foi presa.
Relembre o caso
Na tarde da sexta-feira (10), um homem de 28 anos foi ferido por tiros na localidade de Linha Julieta, interior de Farroupilha. A vítima foi atingida no braço e na perna.
O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital São Carlos. Ele ficou em observação e está fora de risco.