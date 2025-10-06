Brigada Militar prende casal com quase cinco quilos de maconha em Caxias do Sul

Drogas já embaladas para a venda foram apreendidas no bairro Charqueadas. Brigada Militar / Divulgação

Uma denúncia de disparos de arma de fogo, ouvidos por moradores do bairro Charqueadas na madrugada desta segunda-feira(6), resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas em Caxias do Sul.

Leia Mais Homem morre ao tentar invadir casa e brigar com morador em Fazenda Souza, em Caxias do Sul

O homem de 27 anos e a mulher de 24 foram presos em flagrante com 4,9 quilos de maconha, 300 gramas de cocaína, balanças de precisão e materiais utilizados para fracionar a droga. Não foram localizadas armas.