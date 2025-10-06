Brigada Militar prende casal com quase cinco quilos de maconha em Caxias do Sul

Uma denúncia de disparos de arma de fogo, ouvidos por moradores do bairro Charqueadas na madrugada desta segunda-feira(6), resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas em Caxias do Sul.
O homem de 27 anos e a mulher de 24 foram presos em flagrante com 4,9 quilos de maconha, 300 gramas de cocaína, balanças de precisão e materiais utilizados para fracionar a droga. Não foram localizadas armas.
Moradores da região relataram ouvir cerca de dez disparos. Pela manhã, um veículo atingido pelos tiros permanecia estacionado na rua. Não há registro de feridos.