Polícia

Bairro Charqueadas
Notícia

Brigada Militar prende casal com quase cinco quilos de maconha em Caxias do Sul

Disparos foram ouvidos por moradores durante a madrugada desta segunda-feira em local próximo à Rua Cristiano Ramos de Oliveira

Pedro Zanrosso

