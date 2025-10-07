Brigada Militar encontra submetralhadora em mochila, em Farroupilha

A Brigada Militar (BM) apreendeu uma submetralhadora calibre 9mm, com 10 munições intactas, em Farroupilha. A ocorrência foi registrada na tarde da segunda-feira (6), no bairro Industrial.
Segundo a BM, a arma estava dentro de uma mochila, abandonada por um suspeito que conseguiu fugir de uma tentativa de abordagem das equipes. A bolsa também continha 108 pedras de crack. Ninguém foi preso.
Somando outras ações durante a segunda, a BM de Farroupilha contabiliza a apreensão de três armas de fogo, 250 pedras de crack, 105 porções de cocaína e a prisão de três pessoas.