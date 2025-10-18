BM prende cinco suspeitos por assassinato de homem em Serafina Corrêa

Uma pistola de calibre 9 milímetros, com 16 munições intactas, foi apreendida pela Brigada Militar. BM / divulgação

Quatro homens e uma mulher foram presos por suspeita de envolvimento na morte de um homem de 32 anos em Serafina Corrêa. O crime foi registrado por volta de 18h30min de sexta-feira (17), enquanto a vítima, de 32 anos, dirigia uma motocicleta, no bairro Rosário.

O motociclista foi atingido por tiros e morreu no local. Momentos depois, policiais militares abordaram um veículo e prenderam três homens suspeitos de serem os autores do homicídio.

Após, em outras buscas, um homem e uma mulher também foram detidos por suspeita de terem guardado a arma utilizada no crime, uma pistola de calibre 9 milímetros, com 16 munições intactas.