Um homem morre e outros dois ficam feridos após tentativa de roubo em Guaporé

Um homem de 29 anos morreu e outros dois, de 29 e 28 anos, ficaram feridos após uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial em Guaporé. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (15). De acordo com a Brigada Militar o alvo era uma distribuidora de bebidas no centro da cidade.

A guarnição foi acionada por volta das 8h40min da manhã por meio do 190.

Conforme o delegado Tiago Albuquerque, os três homens contataram um motorista de aplicativo e solicitaram uma corrida. Após embarcarem, um deles sacou arma de fogo e determinou que a vítima conduzisse até o local da tentativa do roubo. O motorista foi colocado no porta-malas e teve o celular roubado. Com o veículo, os três homens foram até a distribuidora de bebidas e renderam o proprietário e um funcionário no banheiro.

De acordo com a BM, os três homens estavam encapuzados e teriam atirado contra os policiais. Após, ainda segundo a BM, os policiais revidaram.

Com eles, foram apreendidos R$ 614 em dinheiro, três toucas ninja, corda e fitas plásticas, além de dois revólveres e munições.