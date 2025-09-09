Trio é preso com quase 40 quilos de drogas em Caxias do Sul

A Brigada Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (8), três pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Caxias do Sul. A ação foi realizada por equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) no bairro Jardim das Hortênsias.

Foram detidos dois homens, de 21 e 45 anos, e uma mulher, de 21 anos. Com o trio, os policiais apreenderam quase 40 quilos de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack. Além das drogas, também foram localizados uma arma de fogo, munições, balanças de precisão, rádios comunicadores, câmeras de monitoramento, celulares, dinheiro e um veículo que seria utilizado pelo grupo.