Suspeito de desviar mais de R$ 700 mil, ex-presidente de associação de universitários da Serra é preso no Paraná

Ele estava na condição de foragido desde a semana passada e foi preso na casa do advogado dele. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação integrada das polícias civis gaúcha e paranaense prendeu, na tarde desta sexta-feira, em Maringá (PR), Hiago Michael Polese, 21 anos. Ele estava na condição de foragido desde a semana passada.

Polese é suspeito de integrar um esquema de desvio de recursos envolvendo a Associação dos Universitários de Nova Petrópolis (AUNP), da qual foi presidente. Segundo a Polícia Civil, o desvio de valores pode superar R$ 700 mil.

A operação policial que apura o caso, batizada de “Rota Desviada”, foi deflagrada no último dia 11, quando foi decretada a prisão dele. O trabalho é resultado de um inquérito que apura irregularidades na gestão da AUNP, entidade responsável por administrar uma parceria público privada com a prefeitura de Nova Petrópolis, para subsidiar o transporte de estudantes universitários.

Ainda conforme a Polícia Civil, o advogado de Polese também figura entre os investigados nos desvios. Há suspeita de que o profissional tenha recebido repasses financeiros da associação e mantido vínculos de amizade e negócios com o ex-presidente. O nome do advogado não foi divulgado.

A reportagem tenta contato com a defesa dos investigados para contraponto.

Modus operandi

A fraude veio à tona após uma fiscalização de rotina realizada pelo gestor de parcerias da prefeitura, que identificou falhas na contabilidade da associação, como saldo inicial incompatível e ausência de depósitos referentes à contrapartida da entidade.

De acordo com os dados apurados pela polícia, o desvio funcionava da seguinte maneira:

O dinheiro envolvido no esquema vinha das mensalidades pagas pelos estudantes associados à AUNP;

associados à AUNP; Os valores eram inicialmente depositados na conta de arrecadação da associação;

Antes que os recursos fossem transferidos para a conta específica da parceria público-privada, que é monitorada pelo poder público, os valores eram desviados ;

; O montante era sistematicamente redirecionado para fins não autorizados, sem passar pelo controle previsto na parceria com a Prefeitura.

Além disso, conforme a polícia, há suspeitas de superfaturamento nos boletos cobrados dos estudantes, com valores inflacionados artificialmente para gerar excedentes ilícitos. Outro ponto investigado é a possível simulação de despesas operacionais, justificadas por documentos fiscais inconsistentes, com o objetivo de encobrir saídas de caixa não autorizadas.

O esquema comprometeu diretamente o orçamento dos estudantes e agravou a situação financeira da associação, que acumulou dívidas com fornecedores. Embora os desvios não tenham atingido diretamente os repasses municipais, a manipulação dos custos totais do transporte afetou a base de cálculo da subvenção pública, o que também está sendo analisado pela polícia.

Investigação

Durante a operação, foram apreendidos documentos da AUNP e equipamentos eletrônicos em endereços ligados ao investigado e à empresa de marketing digital dele.