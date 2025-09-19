Polícia

Preventivamente
Notícia

Suspeito de desviar mais de R$ 700 mil, ex-presidente de associação de universitários da Serra é preso no Paraná

Hiago Michael Polese, 21 anos, foi localizado na casa do advogado dele, em Maringá. Fraude veio à tona após fiscalização de rotina realizada pelo gestor de parcerias da prefeitura de Nova Petrópolis

Alana Fernandes

Madu Brito

