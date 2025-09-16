Polícia

Na Serra
Suspeita de tentar matar companheira do ex-namorado a facada é presa em Nova Prata

Polícia Civil cumpriu mandados contra a mulher, de 19 anos, por tentativa de homicídio ocorrida no último dia 30 de agosto

Luca Roth

