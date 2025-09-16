Suspeita de tentar matar companheira do ex-namorado a facada é presa em Nova Prata

Agressora estaria motivada por ciúmes, conforme investigação. Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher de 19 anos foi presa por tentativa de homicídio em Nova Prata, na Serra. A Polícia Civil cumpriu na segunda-feira (15) mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra a suspeita de esfaquear duas pessoas.

De acordo com a delegada Liliane Pasternak Kramm, no último dia 30 de agosto, a suspeita atingiu com golpes de faca o pescoço da atual namorada de seu ex-companheiro. A vítima, uma mulher de 35 anos, foi atendida no hospital da cidade. O ex-namorado da agressora também foi ferido em uma das mãos.

Ainda conforme apurado pela investigação, a suspeita teria aguardado as vítimas saírem de uma casa para o ataque. A mulher fugiu na sequência e era procurada pela polícia até esta segunda.