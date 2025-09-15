Segundo crânio humano é encontrado em uma semana em Caxias do Sul

Mais um crânio humano foi encontrado em Caxias do Sul. O desta segunda-feira (15) é o sexto localizado no ano e o segundo apenas na última semana. De acordo com a Brigada Militar (BM), a ossada estava no bairro Desvio Rizzo.

Conforme nota, a BM foi acionada após o crânio ter sido encontrado em uma área verde no início da tarde. Na última quinta-feira (11), outra ossada foi localizada no Parque Cinquentenário.

No caso da última quinta, o material foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil investiga.

Outros casos

No dia 3 de junho, três crânios foram encontrados no Loteamento Vila Amélia. O loteamento fica próximo ao bairro Desvio Rizzo. A ossada estava em uma área de mata, próximo à Rua Cristiano Ramos de Oliveira. De acordo com a comunicação da BM, os crânios foram encontrados por um grupo de crianças que brincavam na praça próxima ao local de mata.