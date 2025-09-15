Polícia

Investigação
Notícia

Segundo crânio humano é encontrado em uma semana em Caxias do Sul

Dessa vez, ossada foi localizada no bairro Desvio Rizzo, de acordo com Brigada Militar (BM). Na última quinta um já havia sido encontrado no Parque Cinquentenário

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS