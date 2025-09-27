Quatro pessoas ficam feridas após ataque a bar em Garibaldi

Quatro homens ficaram feridos após um ataque a um bar no bairro Bela Vista, em Garibaldi, na noite de sexta-feira (26). De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime, que ocorreu por volta de 22h15min, teria sido cometido por dois suspeitos armados.

Ainda segundo a BM, os homens teriam chegado ao bar, atirado contra as vítimas e teriam fugido em uma moto. Os feridos de 22, 28, 36 e 48 anos foram encaminhados para atendimento em um hospital.

Conforme a polícia, dois deles estão em estado grave e dois estão em condição estável.

Mais um caso na madrugada

Já na madrugada de sábado (27), por volta de 03h30min, um adolescente de 15 anos foi ferido por um tiro. O caso ocorreu no bairro Fenachamp.