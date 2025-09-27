Polícia

Em patrulhamento
Notícia

Quatro homens são presos e fuzil é apreendido em Caxias do Sul 

De acordo com 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), suspeitos estavam em uma Ecosport no bairro Parada Cristal. Outras armas foram encontradas com eles

Pioneiro

