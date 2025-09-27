Quatro homens são presos e fuzil é apreendido em Caxias do Sul 

Armas apreendidas pela Brigada Militar (BM) em Caxias do Sul. Comunicação Social 12º BPM / Divulgação

Quatro homens foram presos na noite de sexta-feira (26), em Caxias do Sul, por porte ilegal de arma. Em patrulhamento na BR-116, por volta de 19h20min, uma equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) flagrou os suspeitos com armas como um fuzil.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a apreensão ocorreu no trecho do bairro Parada Cristal. Dois suspeitos têm 35 anos, enquanto os outros têm 30 e 39.

Os homens estavam em uma Ecosport e foram abordados pelos policiais. Foram apreendidos um fuzil calibre .308, uma pistola calibre nove milímetros, um rifle calibre .22 e um revólver calibre .38. A polícia também encontrou rádios comunicadores, celulares e mais de R$ 1 mil em espécie.

Prisão por tráfico

Também na noite de sexta, policiais do 12º BPM prenderam um homem de 24 anos por tráfico de drogas no bairro Santa Catarina. Foram apreendidos três tijolos de maconha, comprimidos de LSD, balanças de precisão, aparelhos celulares e outros materiais relacionados ao crime.