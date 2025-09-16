Quatro crânios encontrados em Caxias podem ter sido usados para ritos religiosos, segundo a polícia

A Polícia Civil investiga seis ocorrências de crânios e ossadas humanas encontradas em Caxias do Sul em 2025. Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Raone Nogueira, ao menos quatro crânios podem ter sido retirados de um ossário de um cemitério comunitário e utilizados em rituais religiosos.

— Se a gente pegar de junho para cá, o que eu posso afirmar é que os casos de 3 de junho (no Vila Amélia) e 3 de julho (no Charqueadas) têm, sim, uma correlação. Pelo que averiguamos até então, a possibilidade de motivação seria para utilização em ritos religiosos — explicou Nogueira.

De acordo com o delegado, nesses dois primeiros episódios já existem suspeitos identificados.

Já em relação aos últimos casos registrados na cidade, o da última quinta-feira (11), no Parque Cinquentenário, e o desta segunda-feira (15), ainda não há uma linha de investigação.

— Em relação às situações posteriores, da semana passada e desta segunda-feira, é muito precipitado fazer qualquer conexão com os casos anteriores. Até porque os locais de encontro são diferentes e as investigações ainda estão em fase muito inicial. Cada investigação terá seu próprio caminho, podendo inclusive diferir bastante dos primeiros encontros — ponderou.

Objetivo é identificar ossadas

Além de investigar a motivação para os casos de crânios encontrados em Caxias do Sul, a Polícia Civil também trabalha para identificar a quem pertenciam as ossadas. Segundo o delegado, trata-se de um processo complexo, que exige tempo e análise detalhada.

O delegado ainda explicou que, caso seja comprovado que os crânios tenham sido retirados de cemitérios, os envolvidos poderão responder por crimes previstos no Código Penal que tratam do respeito aos mortos.

— Basicamente são dois: violação de sepultura e também subtração de cadáver ou parte de cadáver, que é o mais adequado no caso. São crimes com pena mínima de um ano e pena máxima de três anos — explica.