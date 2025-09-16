Polícia

Investigação
Notícia

Quatro crânios encontrados em Caxias podem ter sido usados para ritos religiosos, segundo a polícia

Ao todo, no ano, seis ossadas foram achadas; a última foi localizada nesta segunda-feira no bairro Desvio Rizzo. Delegado já tem suspeitos de duas ocorrências

Pablo Ribeiro

