Profissionais da rede municipal de Paraí são indiciadas por suspeita de tortura contra menino de um ano 

Caso ocorreu em abril deste ano, no entanto, a investigação foi finalizada e encaminhada ao Poder Judiciário nesta semana. Segundo a polícia, as agressões cometidas pelas mulheres teriam quebrado a clavícula do menino

Tamires Piccoli

