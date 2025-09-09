Profissionais da rede municipal de Paraí são indiciadas por suspeita de tortura contra menino de um ano 

A Polícia Civil indiciou duas profissionais que trabalhavam na Escola Municipal de Educação Infantil Abelhinha, em Paraí, por suspeita de tortura contra um aluno. O caso ocorreu no começo de abril deste ano, mas a investigação foi finalizada e remetida ao Poder Judiciário nesta segunda-feira (8).

Conforme o delegado Tiago Baldin, responsável pela investigação, a agressão contra a criança de um ano e oito meses teria ocorrido em 2 de abril. Ao retornar para casa, o menino teria se queixado aos pais de dor no ombro direito.

A mãe da criança, que não quis se identificar, relata que o filho chorava mais do que o habitual e, no dia seguinte, foi levado para atendimento médico no hospital da cidade, onde foi constatado que a clavícula (osso entre o pescoço e o ombro) estava quebrada.

— Saí do hospital e deixei ele com a minha mãe. Fui até a escola e questionei o que tinha acontecido. Eles não me responderam nada. Depois disso, o meu filho nunca mais voltou para o colégio. Ele ficou na escola só 18 dias — conta.

Os pais registraram um boletim de ocorrência no dia 14 de abril. Nesse período, denúncias sobre o caso foram feitas junto ao Disque 100, sendo remetidas à delegacia de Paraí e à Promotoria de Justiça de Casca.

As imagens das câmeras de vigilância que mostrariam a agressão sofrida pelo menino chegaram ao Ministério Público em junho, que as remeteu para a delegacia. Foi então que a investigação da polícia começou. Os nomes das indiciadas não foram divulgados pela polícia.

Como ocorreu a agressão

Imagens captadas por câmeras situadas dentro da sala, que circulam pelas redes sociais e foram utilizadas pela Polícia Civil para embasar o indiciamento, mostram o menino deitado em um colchonete, sendo colocado para dormir por uma das profissionais. No entanto, a mulher estaria tratando a criança de forma brusca.

O vídeo também mostra que, em diversos momentos, a mulher estaria levantando a criança e a jogando contra o colchonete de forma abrupta. Ainda, algumas imagens mostram que a profissional estaria se curvando sobre a criança e falando junto ao rosto dela. Não é possível ouvir o que é dito. Em outros instantes, a cabeça da criança seria pressionada contra o travesseiro. Ainda, o rosto do menino estaria sendo tapado com travesseiros e cobertas.

Há momentos em que a mulher apareceria chacoalhando o menino. A mulher ainda leva a criança para um canto da sala, onde é deixada.

Por fim, a profissional é vista sentada ao lado do menino, que aparece totalmente tapado por uma coberta. Ela chacoalharia a criança e depois pegaria o colchonete e a criança deitada e a levaria para fora do alcance das câmeras. Segundo o delegado, o vídeo estudado para o inquérito é mais longo do que o que está nas redes.

Ainda segundo o delegado, as duas mulheres apontadas pelas investigações alternariam as agressões contra o menino. Uma das profissionais que estariam envolvidas no caso é concursada e a outra é contratada temporariamente pela prefeitura.

Profissionais fora da escola

Segundo a prefeitura de Paraí, a E.M.E.I. Abelhinha é a única instituição de educação que atende a faixa etária do menino agredido. Ainda, a administração alegou que nenhuma das envolvidas eram professoras, mas, sim, uma auxiliar educacional (contratada) e uma atendente que prestava apoio para os professores (concursada). Segundo o prefeito Gilberto Zanotto, as turmas da escolinha onde o menino agredido não têm professores titulares.

No entanto, a secretária de Educação da cidade, Elizabete da Silva Lisboa, esclarece que escola atende a 68 alunos de quatro meses a dois anos e tem cinco profissionais formadas, além de 13 auxiliares educacionais, cinco monitores e oito atendentes:

— Como são bebês, têm os horários de soneca, então não ficam os professores realizando atividades o tempo todo. E um trabalho de cuidado, de alimentação e troca de fraldas. Quem fica diariamente com os alunos são monitores e auxiliares educacionais, mas temos os professores que entram para realizar a formação pedagógica.

No último sábado (6), a administração publicou uma nota nas redes sociais se posicionando sobre o caso. Segundo a administração, a direção da E.M.E.I. Abelhinha tomou conhecimento do caso um dia após o ocorrido, após analisar as imagens da câmera de vigilância da sala.

Em 4 de abril, a direção avisou a Secretaria Municipal de Educação sobre o ocorrido. A prefeitura também determinou o afastamento das servidoras e instaurou um processo administrativo para apurar o ocorrido.

O relatório final do processo administrativo foi publicado em 9 de maio, culminando na exoneração da concursada e o rompimento do contrato com a profissional contratada. Em 28 de maio a documentação dos processos administrativos foi remetida ao Ministério Público.

Investigação aponta tortura

De posse das imagens, a polícia iniciou a investigação sobre o caso. As mulheres foram interrogadas na última semana e negaram as agressões.

— Elas disseram que não houve nada, muito embora os vídeos sejam chocantes. O menino foi violentamente agredido por elas, que teriam toda a responsabilidade no zelo e atuaram de forma completamente oposta — argumenta o delegado.

Após ouvir a diretora da escola, a representante da Secretaria de Educação e a família do menino, a investigação indiciou as profissionais por tortura. Segundo o delegado, elas não foram presas devido ao tempo que se passou entre o suposto crime e a investigação acontecer.

Ainda, o delegado apontou que uma das envolvidas, a profissional concursada, já teria sido afastada das funções, entre 2023 e 2024, por suspeita de falta de zelo adequado e cuidado com as crianças. Já a prefeitura diz que a mulher foi afastada por condições médicas, naquela ocasião.

Trauma após o ocorrido

Conforme a mãe, após consultar um pediatra ortopedista depois das agressões na escola, o menino precisou ficar com o braço imobilizado com uma tipoia por 21 dias. Ele se recupera bem do ferimento e não teve sequelas relacionadas à movimentação.

O que preocupa a família é o trauma psicológico. A mãe conta que a criança está muito apegada aos pais e avós, tem tido sonos conturbados e demonstra medo ao ouvir falar na escola.

— Tu fala em escola, ele não quer nem saber, já começa a chorar. Coloquei ele na escolinha só meio turno, para ter convivência, socializar com outras crianças, ter alguém ali ensinando. E olha o que aconteceu. Quem deveria ensinar, acabou machucando — lamenta.

A mãe conta que o cuidado da criança está sendo compartilhado entre os pais e os avós, que moram próximo. Segundo ela, apesar de fragilizada, a família espera que a justiça seja feita.

