Professora que agrediu menino em escola de Caxias é denunciada pelo Ministério Público por maus-tratos contra quatro crianças 

A quarta vítima foi identificada durante a análise de imagens de câmeras de vigilância da sala de aula. O aluno teria sido agredido momentos antes do menino de quatro anos ter a cabeça atingida por livros. 

Tamires Piccoli

