Professora que agrediu menino em escola de Caxias é denunciada pelo Ministério Público por maus-tratos contra quatro crianças 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) anunciou nesta quinta-feira (11) que denunciou a professora Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, por maus-tratos cometidos contra quatro crianças, alunas da Escola Infantil Xodó Da Vovó, de Caxias do Sul.

A denúncia foi apresentada ao Poder Judiciário na quarta-feira (10). Segundo o MP, uma quarta vítima de agressão foi identificada a partir da análise das imagens das câmeras de vigilância. No mesmo dia que o menino de quatro anos é atingido na cabeça por livros, uma outra criança teria sido agredida momentos antes.

Além disso, outros dois episódios vieram à tona após o caso do menino de quatro anos. As famílias buscaram a Polícia Civil no fim de agosto para registrar boletim de ocorrência. Conforme a delegada Thalita Giacomiti Andrich, responsável pela investigação, os casos aconteceram no ano passado.

Leonice está presa preventivamente desde o dia 22 de agosto. Ela foi transferida de Palmeira das Missões, onde foi encontrada e detida, para a Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba.

O que diz a defesa

Conforme o advogado Henrique Hartmann, que representa a professora, a denúncia já era esperada. Contudo, a defesa espera provar a inocência de Leonice durante a instrução do processo.

No fim de agosto, a defesa havia entrado com um habeas corpus, solicitando a soltura da professora. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou o pedido preliminar. A defesa aguarda o julgamento do mérito.

Ainda, o advogado que representa a professora solicitou uma avaliação psicológica dela, devido a problemas de saúde que se manifestaram antes da detenção. Até o momento nenhum profissional foi disponibilizado para avaliá-la.

Relembre o caso

A agressão a um menino de quatro anos ocorreu dentro de uma sala de aula, na Escola Infantil Xodó Da Vovó, no dia 18 de agosto e foi gravada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a professora Leonice Batista dos Santos organizando materiais em um armário, enquanto as crianças da turma do pré estão sentadas, em círculo, nas classes. Em um determinado momento, Leonice se dirige a um menino e bate na cabeça dele com os livros. O aluno chora bastante. A profissional grita e pega um papel para limpar a boca do menino. Ambos saem da sala.