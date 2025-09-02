Polícia

Inquérito concluído
Notícia

Professora que agrediu criança de quatro anos em escola de Caxias é indiciada por maus-tratos qualificado

Agressão ocorreu no dia 18 de agosto e foi flagrada por uma câmera de segurança. Leonice Batista dos Santos, 49 anos, segue presa preventivamente

Pioneiro

