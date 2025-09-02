Professora que agrediu criança de quatro anos em escola de Caxias é indiciada por maus-tratos qualificado

A professora suspeita de agredir um menino de quatro anos dentro de uma instituição particular em Caxias do Sul foi indiciada pela prática do crime de maus-tratos qualificado por lesão corporal grave. A agressão ocorreu no dia 18 de agosto e foi flagrada por uma câmera de segurança. Leonice Batista dos Santos, 49 anos, foi demitida ainda naquela semana pela Escola Infantil Xodó Da Vovó.

O inquérito foi apurado e concluído pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Leonice também foi indiciada por maus-tratos tipo simples contra outras três crianças, em episódios que teriam ocorrido anteriormente, segundo a Polícia Civil. A professora segue presa preventivamente, desde que foi capturada em Palmeira das Missões, no Norte do Estado, no último dia 22 de agosto.

O advogado Henrique Bischoff Hartmann, responsável pela defesa de Leonice, afirma que irá conversar com a professora na penitenciária, nesta terça-feira (2). Hartmann diz que "a inocência da indiciada será demonstrada no curso do processo".

"A defesa está acompanhando, vamos aguardar o posicionamento do Ministério Público sobre o final do inquérito policial e após a possível denúncia vamos ter a oportunidade de contrapor demonstrando a tese da defesa", manifesta o advogado, por meio de nota.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Thalita Giacomitti Andrich, a escola Xodó Da Vovó não foi responsabilizada criminalmente neste momento. No entanto, ela ainda explica que nada impede que, posteriormente, a instituição seja responsabilizada em outras esferas, como a cível.

O que mostram as imagens

As imagens mostram a mulher organizando materiais em um armário, enquanto as crianças da turma do pré estão sentadas, em círculo, nas classes. Em um determinado momento, Leonice se dirige a um menino e bate na cabeça dele com os livros. A profissional grita e pega um papel para limpar a boca do menino. Ambos saem da sala.