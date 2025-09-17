Polícia

Segurança
Notícia

Preso por tráfico em Farroupilha, homem usava identidade de criança morta há quase 40 anos

Ele teria confessado que, nos anos 1980, no Espírito Santo, assumiu o nome de um menino falecido

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS