Preso por tráfico em Farroupilha, homem usava identidade de criança morta há quase 40 anos

Um homem de 66 anos foi preso por tráfico de drogas na terça-feira (16) no bairro Imigrante, em Farroupilha. No entanto, ao dar entrada Presídio Estadual de Caxias do Sul e ser submetido à identificação pelas impressões digitais, foi descoberto que ele utilizava uma identidade falsa há quase 40 anos.
Segundo a Polícia Civil, o homem teria confirmado que saiu do Rio Grande do Sul ainda na década de 1980 após o envolvimento em crimes. Ele se mudou para o Espírito Santo, onde passou a utilizar os documentos de uma criança falecida para solicitar um documento de identidade nova. A partir disso, passou a viver com o nome falso, tendo voltado para o Rio Grande do Sul anos depois.
Diante disso, ele teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva após pedidos da Polícia Civil e do Ministério Público, que foram acolhidos pela Justiça durante a realização de audiência de custódia em Farroupilha. As condutas criminosas serão apuradas em inquérito policial.
Na ocorrência de tráfico de drogas na terça, ele foi flagrado pela Brigada Militar fracionando tijolos de maconha em seu estabelecimento comercial. Ao todo, foram apreendidos cerca de 2kg de maconha, uma balança de precisão e facas utilizadas para o fracionamento da droga.