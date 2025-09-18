Polícia

Feminicídio
Notícia

Preso em flagrante por matar mulher a facadas em Nova Araçá recebe alta hospitalar e é encaminhado ao presídio

Margarete Coronetti foi golpeada nove vezes, segundo a polícia. Após o crime, o suspeito tentou tirar a própria vida

Luca Roth

