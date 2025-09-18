Preso em flagrante por matar mulher a facadas em Nova Araçá recebe alta hospitalar e é encaminhado ao presídio

Homem havia atingido o próprio pescoço e por isso estava internado. Polícia Civil / Divulgação

Luiz Carlos Coronetti, 54 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (17) e teve prisão preventiva decretada. Ele havia sido detido em flagrante na manhã do dia anterior por matar a facadas a mulher, Margarete Coronetti, 42, dentro de casa, em Nova Araçá.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi golpeada nove vezes. Após o ataque, o suspeito tentou tirar a própria vida, atingindo seu pescoço, e por isso estava internado em um hospital sob custódia da Brigada Militar (BM). A faca usada no crime foi apreendida.

Nesta quarta, Coronetti foi ouvido e afirmou, segundo a delegada Liliane Pasternak Kramm, que agiu em legítima defesa após a esposa ameaçá-lo de morte. O homem foi levado ao Presídio Estadual de Nova Prata, onde ficará provisoriamente até ser transferido, nos próximos dias, à cadeia de Guaporé.

Junto há aproximadamente 25 anos, o casal estava em processo de separação. A BM garante que havia histórico de violência doméstica contra a vítima, porém sem registro de medidas protetivas de urgência em vigor.

A investigação aponta que a filha de Coronetti e Margarete, uma menina de 11 anos, estava na residência de um familiar ao lado e, ao ouvir gritos, voltou para casa e presenciou o assassinato. A polícia não soube informar até o momento de quem será a responsabilidade da guarda da criança.

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do feminicídio. A Polícia Civil irá coletar depoimentos e aguarda a conclusão de laudos periciais.