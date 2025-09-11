Polícia prende suspeito de agredir homens com golpes de facão no bairro Planalto, em Caxias do Sul

Um homem de 37 anos, suspeito de agredir dois homens com golpes de facão, foi preso temporariamente pela Polícia Civil de Caxias do Sul nesta quarta-feira (10). O crime ocorreu no dia 1º de agosto, no bairro Planalto.
Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a motivação para a dupla tentativa de homicídio estaria relacionada a um desacordo em relação ao aluguel de um imóvel pertencente às vítimas, de 54 e 66 anos. O homem detido era o inquilino do espaço.
O suspeito, segundo a polícia, tem antecedentes por crimes de roubo, homicídio tentado, lesão corporal, ameaça e tráfico de drogas.