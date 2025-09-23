Polícia

Golpe do falso comprador
Notícia

Polícia prende mulher suspeita de ser cúmplice em série de assaltos em Caxias do Sul

Conforme as investigações, ela e um homem planejavam emboscadas após negociações falsas pela internet. Ele foi detido no dia 21 de agosto e segue preso

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS