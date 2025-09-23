Polícia prende mulher suspeita de ser cúmplice em série de assaltos em Caxias do Sul

Agentes da 1ª Delegacia de Polícia prenderam, nesta terça-feira (23), uma mulher suspeita de ser cúmplice de uma série de assaltos em Caxias do Sul. Conforme as investigações, ela e um homem planejavam emboscadas após negociações falsas pela internet. Ele foi detido no dia 21 de agosto e segue preso.

Segundo a apuração, os suspeitos demonstravam interesse em produtos e marcavam encontros com os vendedores em locais considerados seguros, nos bairros Jardim América e Madureira. Após, eles conduziam as vítimas para becos, onde anunciavam o assalto. Ele foi reconhecido em 14 casos registrados; ela, em quatro ocorrências.