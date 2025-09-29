Polícia identifica homens assassinados a tiros em Bento Gonçalves

Crime e confronto ocorreram no bairro Vila Nova. Comunicação Social do 3º BPAT / Divulgação

A Polícia Civil identificou os três homens mortos na madrugada violenta de domingo (28), em Bento Gonçalves. Eduardo Menezes dos Santos, 17 anos, e Pedro Henrique Cortes Malfatti, 19, foram assassinados a tiros dentro de uma casa, no bairro Vila Nova.

Em patrulhamento pela região, equipes da Brigada Militar (BM) ouviram os disparos e se deslocaram para verificação. De acordo com a BM, no endereço foi encontrado Alexsandro Morais Teodoro, 21, com duas armas de fogo: uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38.

Ao ser abordado, ele teria atirado contra os PMs. Houve um confronto, que terminou com a morte de Teodoro. Ele é apontado pela Polícia Civil e BM como o autor do duplo homicídio, ocorrido anteriormente.