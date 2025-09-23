Polícia

Polícia Civil de Vacaria abre inquérito para investigar morte de bebê de 10 meses em hospital

A criança foi internada no dia 14 de setembro no Hospital Nossa Senhora da Oliveira e faleceu no dia 16. A casa de saúde já abriu uma sindicância interna para averiguar os fatos. A prefeitura solicitou o afastamento imediato do médico envolvido 

Renata Oliveira Silva

