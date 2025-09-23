Polícia Civil de Vacaria abre inquérito para investigar morte de bebê de 10 meses em hospital

A Polícia Civil de Vacaria, através da Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis, instaurou um inquérito para investigar a morte de um bebê de 10 meses no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. O fato ocorreu no dia 16 de setembro e a casa de saúde já abriu uma sindicância interna. A prefeitura, responsável pela contratação do serviço do hospital, também abriu um processo para averiguação e solicitou o afastamento imediato da equipe médica responsável pelo atendimento.

De acordo com a nota da Polícia Civil, a criança recebeu atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unimed e, por fim, no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Nessa última instituição, foi internada no dia 14 de setembro, falecendo no dia 16.

Ainda segundo a manifestação da Polícia Civil, o boletim de ocorrência só foi registrado no dia 15 de setembro, sendo abertas as investigações no dia 18. Ainda não foi confirmada a causa da morte do bebê e a polícia frisou que não se manifestará sobre o caso até a finalização do inquérito.

No dia 19, o hospital divulgou uma nota, prestando condolências à família e confirmando a abertura de uma sindicância interna para apurar os fatos (confira abaixo).

Na mesma data, o prefeito de Vacaria, Andrezinho Rokoski (PL), publicou um vídeo solicitando o afastamento da equipe médica responsável pelo atendimento e anunciou a abertura de um Processo Administrativo Especial para apurar responsabilidades e aplicar as sanções contratuais e legais cabíveis ao hospital. (veja abaixo na íntegra).

No entanto, segundo o jurídico da prefeitura, a instituição não forneceu uma resposta clara sobre o afastamento dos profissionais, apenas "limitou-se a dizer que seguiria suas instâncias internas", destacou o advogado Osvaldo Grigolo Jr. Desta forma, a administração vai enviar um novo documento ao hospital.

No dia 20, a população realizou uma manifestação em frente à casa de saúde pedindo justiça pela morte da criança.

O que diz o hospital

O Hospital Nossa Senhora da Oliveira manifesta sua profunda solidariedade e sensibilização aos familiares, diante do momento de dor vivido.

Expressamos nosso mais sincero pesar e nos colocamos próximos às pessoas diretamente afetadas.

Ao mesmo tempo, informamos que foi instaurada uma sindicância interna com o objetivo de apurar, todas as circunstâncias relacionadas ao ocorrido.

Reiteramos que o Hospital Nossa Senhora da Oliveira tem como princípios a ética, a responsabilidade e o cuidado integral à saúde da comunidade.

O que diz a prefeitura

O Poder Executivo do Município de Vacaria acompanha com profunda indignação e gravidade o óbito intolerável de uma criança de dez meses no Hospital Nossa Senhora da Oliveira.

O ocorrido é uma violação grotesca dos princípios mais elementares da administração pública e da confiança depositada pela população. Como contratante dos serviços do HNSO, o Município exige, com máxima urgência, respostas claras e eventual responsabilização. A qualidade no atendimento não é uma mera expectativa; é uma obrigação contratual e um dever ético inegociável.



Diante da gravidade dos fatos, o Executivo determinou as seguintes medidas imediatas:



1. Foi formalmente notificado o Hospital Nossa Senhora da Oliveira para o afastamento imediato do profissional responsável pelo atendimento, até a conclusão do inquérito policial em andamento.



2. A Secretaria Municipal da Saúde irá conduzir uma apuração técnica rigorosa por meio de sua Comissão de Óbitos.



3. Foi determinado pelo Prefeito Municipal a abertura de um Processo Administrativo Especial para apurar responsabilidades e aplicar as sanções contratuais e legais cabíveis ao hospital.

A Administração deixa claro: O Hospital é um prestador de serviço como qualquer outro e assim será tratado, com respeito, mas sem distinção.



O Município coloca-se ao lado da família enlutada, prestando todo o suporte necessário, e não medirá esforços para exigir a máxima transparência do HNSO. A população de Vacaria merece respostas, e a Administração Pública não se furtará à sua obrigação de garantir que tragédias como esta não se repitam.