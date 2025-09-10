Polícia

Polícia Civil apreende jovem que matou segurança em bar de Vacaria

Suzano Armeno Vieira, 27 anos, foi assassinado com um golpe de faca na madrugada de 14 de janeiro de 2024, após tentar conter uma briga generalizada

