Polícia Civil apreende jovem que matou segurança em bar de Vacaria

A Polícia Civil de Vacaria cumpriu, na manhã desta terça-feira (9), a medida socioeducativa de internação contra um jovem de 18 anos apontado como autor do homicídio do segurança Suzano Armeno Vieira, morto com um golpe de faca na madrugada de 14 de janeiro de 2024, em frente a um bar na Rua Pinheiro Machado, em Vacaria.

Na época do crime, o investigado tinha 16 anos. De acordo com a Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV), ele foi identificado como o responsável por golpear, com uma faca, pelas costas, Suzano, de 27 anos, durante um tumulto iniciado após a retirada de clientes envolvidos em brigas dentro do estabelecimento.

Segundo as investigações, após serem retirados do bar, os agressores seguiram provocando confusão do lado de fora, atirando pedras e partindo para agressões. Em meio ao tumulto, o adolescente teria se afastado, pegado um objeto escondido e retornado para atingir o segurança. Suzano chegou a ser socorrido e levado ao hospital.

A vítima realizava seu último trabalho como segurança naquela noite e começaria em um novo emprego na segunda-feira seguinte, segundo a polícia.

O caso foi classificado pela Polícia Civil como ato infracional correspondente ao crime de homicídio qualificado. O adolescente chegou a ter internação provisória decretada, mas posteriormente respondeu ao processo em liberdade. A decisão final pela aplicação da medida socioeducativa de internação em estabelecimento da Fundação de Atendimento Socioeducativo foi determinada pela Vara da Infância e Juventude de Vacaria.

Nesta terça-feira, policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da DPPGV localizaram o jovem em sua residência e o conduziram à delegacia. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Caxias do Sul.