Operação em Bento Gonçalves mira grupo criminoso que atua há mais de 10 anos na Serra

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou nesta quarta-feira (24) a segunda fase da Operação Contas Abertas, que investiga uma organização criminosa com atuação de mais de uma década na Serra. Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a ação teve como principal foco as cidades de Bento Gonçalves, na Serra, e Paim Filho, no norte do Estado, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 22 endereços.

Segundo o MPRS, a investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e de armas, que movimentou valores ilícitos já identificados em mais de R$ 2,2 milhões. Ao todo, 16 pessoas são investigadas.

Um suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Além disso, a Justiça determinou a apreensão de 12 imóveis e dois veículos, além do bloqueio de 224 contas bancárias. Duas empreiteiras e uma revenda de automóveis da Serra também foram alvo das buscas por possível envolvimento na lavagem de dinheiro.

— O objetivo agora foi aprofundar a coleta de provas, localizar mais "laranjas", verificar o real montante da lavagem de dinheiro e desarticular os mecanismos financeiros da organização criminosa que atua há mais de 10 anos na Serra — destacou o promotor de Justiça Manoel Figueiredo Antunes, responsável pelo 5º Núcleo do Gaeco – Serra.

A operação contou com apoio da Brigada Militar (BM) e da Polícia Penal.

Contas Abertas

A primeira fase da Operação Contas Abertas ocorreu em junho de 2024, com ações simultâneas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Na ocasião, 32 pessoas foram presas e foram bloqueadas 274 contas bancárias, além da apreensão de 25 veículos e cinco imóveis.