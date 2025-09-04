Polícia

Investigação
Notícia

Mulher é presa em Caxias do Sul por suspeita de ser a mandante de assassinato do marido

Gilmar Antonio Rafaelli, 63 anos, foi encontrado morto em 02 de agosto em um barranco no distrito de Santa Lúcia do Piaí. De acordo com Polícia Civil, esposa confessou participação no crime

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS