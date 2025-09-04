Mulher é presa em Caxias do Sul por suspeita de ser a mandante de assassinato do marido

Uma mulher de 55 anos foi presa em Caxias do Sul como suspeita de ser a mandante do assassinato do marido. Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Jardim América e em Arroio do Sal entre quarta-feira (3) e quinta (4).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Gilmar Antonio Rafaelli, 63 anos, encontrado morto em 02 de agosto, em um barranco do Rio Piaí, no distrito de Santa Lúcia do Piaí.
A apuração da Polícia Civil aponta que o homem foi morto com pauladas na cabeça no dia 1º de agosto. Depois, o corpo foi transportado e jogado na área em que foi encontrado.
A investigação é da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), coordenada pelo delegado Raone Nogueira.
Conforme nota da Polícia Civil, a mulher confessou ter participado do crime. Segundo a investigação, ela conheceu um outro homem, considerado um dos executores, há alguns meses e combinou de matar a vítima.
O homem está preso desde 08 agosto. No total, conforme a polícia, cinco pessoas foram presas pelo crime.
As prisões fazem parte da chamada Operação Ravina, que teve duas fases. A primeira foi em agosto e a segunda com os mandados cumpridos nesta semana.